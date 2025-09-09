Mudurnu'da Miras Koruma Projesi: Avrupa Gönüllüleri Çalışmalara Başladı

Avrupa Miras Gönüllüleri ekibi, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Mekanları Yeniden Uyandırmak-Miras Koruma ve Fotoğraf Anlatıları" adlı proje kapsamında çalışmalar yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası adayı ve "Sakin Şehir" ünvanlı ilçeye Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen 12 miras koruma uzmanı genç, 1-13 Eylül tarihlerinde, Hakkı Efendiler Konağı'nda belgeleme ve acil koruma, Arasta Çarşısı'ndaki 4 dükkan ile 1920'li ve 30'lu yıllarda Mudurnu'daki yaşamı belgeleyen "Bengüboz Fotoğraf Koleksiyonu" için geçici sergi alanları çalışmaları yapıyor.

Gönüllülere yönelik eğitim programları ve halka açık etkinlikler de düzenlenen program kapsamında 11 Eylül'de "Europa Nostra" gençleriyle ortak çalıştay gerçekleştirilecek.

12 Eylül Cuma saat 14.30'da Atatürk Meydanı'nda yapılacak kapanış programında ödül ve sertifika töreninin ardından "Bengüboz Fotoğraf Sergisi" açılacak.

Projenin yerel ortakları arasında Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Belediyesi ve Terra Mudurnu Kültür Turizm AŞ, destekçileri arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Europa Nostra Türkiye ve Valensiya Politeknik Üniversitesi yer alıyor.