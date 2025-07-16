Mudurnu'da Korkunç Yangın: 2 Ev ve 10 Samanlık Küle Döndü

Mudurnu'da Korkunç Yangın: 2 Ev ve 10 Samanlık Küle Döndü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev ve 10 samanlık yanarak kül oldu. Yangında birçok hayvan da yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 10 samanlık yandı. Alevlerin arasında kalan çok sayıda küçük ve büyükbaş da öldü.

Yangın, gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde çıktı. İddiaya göre, samanlıkta başlayan ve kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan samanlık ve ahşap evlere sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti ilçesinden itfaiye, orman işletme müdürlüğünden arazözler ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın hızla büyürken, köylüler ile itfaiye ve orman ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangında Seyfettin Aldemir ile Ahmet Baştürk'e ait 2 ev ile 10 samanlık yanarak küle döndü. Yangında ayrıca çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş yanarak öldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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