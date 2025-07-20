Mudurnu'da Kayıkta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Mudurnu'da Kayıkta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Karamurat Gölü'nde kayığı alabora olan 18 yaşındaki Furkan Özdemir kayboldu. Olay sonrasında jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, Karamurat Gölü'nde açıldığı kayığın alabora olması sonucu Furkan Özdemir (18) kayboldu. Özdemir'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Taşkesti beldesindeki Karamurat Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla göl kenarında piknik yapan Furkan Özdemir, bir süre sonra kayıkla tek başına göle açıldı. Özdemir, kayığın alabora olması sonucu suya düşerek gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölde kaybolan Furkan Özdemir'i bulmak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve arama çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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