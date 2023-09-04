Mudurnu'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücünün yakınları ise muhabirin olay yerinde görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Kaza, Mudurnu Dolayüz köyü yakınlarında Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nallıhan'dan Mudurnu istikametine seyreden Y.A. idaresindeki 34 BKD 117 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 34 BKD 117 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Y.A. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yakınları tarafından araçtan indirildi. Ekiplerin yaralıya müdahale ettiği esnada, meydana gelen kazayı haberleştirmek adına olay yerine giden İHA muhabirine yaralı Y.A.'nın yakınları tepki gösterdi. Yaralının yakını video çekimini engellemeye çalıştı. İsmi öğrenilemeyen şahıs, vatandaşlar ve sağlık personeli tarafından uzaklaştırıldı. Kazada yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU