Mudurnu'da Fidan Dikimi Etkinliği: Miss Africa Güzelleri de Katıldı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe katılarak fidan diken Miss Africa Golden Güzellik ve Kültür Yarışması'nın finalistleri, ilgi odağı oldu.

Mudurnu'da geçen yıl yaşanan orman yangınında zarar gören Delice köyü mevkisinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe; Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların yanı sıra, Miss Africa Golden Güzellik ve Kültür Yarışması'nın finalistleri de katıldı. Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen finalistler, 15 Kasım'da İstanbul'daki büyük final öncesi hatıra fidanlarını toprakla buluşturdu. Vatandaşlar, gelen Afrikalı güzellerle fotoğraf çektirdi.