Mudurnu'da Eşini Tüfekle Vuran Adam Sosyal Medyadan İtiraf Etti

Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Engin Baltaş, tartıştığı eşi Hilal Baltaş'ı tüfekle vurarak öldürdü ve olayın ardından sosyal medya hesabından cinayet işlediğini duyurdu. Olay sonrası 3 çocuk koruma altına alındı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde Engin Baltaş (35), tartıştığı eşi, 3 çocuğunun annesi Hilal Baltaş'ı (29) tüfekle vurarak öldürdü. Baltaş, olayın ardından sosyal medya hesabından eşini öldürdüğüne dair paylaşım yaptıktan sonra jandarmaya teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Taşkesti beldesine bağlı Karamurat köyünde meydana geldi. Engin Baltaş, tartıştığı eşi Hilal Baltaş'a av tüfeğiyle vurup jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Baltaş'ın ifadesi doğrultusunda adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Hilal Baltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hilal Baltaş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailenin, 6 aylık bir erkek ile 3 ve 11 yaşındaki 2 kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu arada Engin Baltaş'ın eşini öldürdükten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Paylaşımda, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi eşimin abisi İ. ve hanımı A., eşime telefonda, 'Aldat hak ediyor Engin' dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
