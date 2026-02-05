Haberler

2 katlı ev, alev alev yandı

2 katlı ev, alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Ziyafettin Cazoğlu'na ait 2 katlı betonarme evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı ev, alev alev yandı. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Beyderesi köyü Alanbaşı Mahallesi'nde, saat 17.00 sıralarında, Ziyafettin Cazoğlu'na ait 2 katlı betonarme evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde yaşayanlar, yangını fark edip dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaralananın olmadığı ancak alev alev yanan evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu

İsim vererek Galatasaray yönetimine seslendi: Onu mutlaka alın
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü

Eski belediye başkanı vahşice öldürüldü! Katili en yakını çıktı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş'tan satın alıyorlar: 12+2 milyon euro bonservis