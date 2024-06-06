Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Yıl Sonu Kermesi
Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yıl sonu kermesine, öğrenciler, veliler ve yerel yöneticiler katıldı. Kermeste, öğrenci ve velilerinin hazırladığı yiyecekler ve el işi ürünleri satışa sunuldu. Ayrıca, güzel sanatlar öğretmeni ve öğrencilerinin tabloları ile bilişim teknolojileri öğretmeni ve öğrencilerinin robotik kodlamaları ve teknoloji ürünleri büyük ilgi gördü. Kermesten elde edilecek gelir, okulun ihtiyaçları için kullanılacak.
Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yıl sonu kermesi yapıldı.
Pazar alanında düzenlenen kermese, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Doğan Onurlu, İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kermeste, öğrenci ve velilerinin hazırladığı yiyecekler ile el işi ürünleri satışa sunuldu.
Güzel Sanatlar Öğretmeni Tuğba Bayrak Koçar ve öğrencilerinin hazırladığı akrilik boyalı tablolar, büyük beğeni topladı.
Etkinlikte Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Kırdar ve öğrencilerinin robotik kodlamaları ve teknoloji ürünleri, ilgiyle takip edildi.
Kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçlarında kullanılacağı öğrenildi.