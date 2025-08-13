Mudurnu Çayı'nı Kirleten Firma Faaliyetlerini Durdurdu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden geçen Mudurnu Çayı'nı kirleten firmanın çalışmaları durduruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mudurnu Çayı'ndaki kirlilikle ilgili birimler tarafından denetimlerin kesintisiz sürdürüldüğü bildirildi.

Olay yerinden adli ve idari makamlarca numuneler alınarak gerekli inceleme ile denetimlerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, analizler sonucunda çevreyi kirlettiği tespit edilen bir firmaya önce idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ardından yasal şartlara uymadığı belirlendiğinden söz konusu firmanın faaliyetlerinin yasal şartları sağlayana kadar durdurulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, şartlara uymayan başka bir firmaya da idari para cezası verilmiştir. Mudurnu Çayı bölgesinde faaliyet gösteren tüm firmalara yönelik denetimler bugüne kadar aralıksız olarak yapılmış olup bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Konuyla ilgili inceleme ve denetimlerin daha kapsamlı yürütülmesi amacıyla, Valiliğimizce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuştur. Denetimlerimiz, çevrenin korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla kesintisiz olarak devam edecektir."

Bölge sakinleri, çayın, fabrikaların bıraktığı atıklarla kirletildiğini öne sürerek 10 Ağustos'ta protesto gösterisi düzenlemişti.