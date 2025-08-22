Mudurnu Belediyesi'nden Hayvanlarla İlgili Açıklama

Mudurnu Belediyesi, sokak hayvanlarının kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaparak herhangi bir tasviyenin söz konusu olmadığını belirtti. Açıklamada, hayvan toplama ve barınma işlemlerinin hassasiyetle yürütüldüğü vurgulandı.

'GÖRÜNTÜLER, KURUMUMUZ TARAFINDAN TASVİP EDİLMİŞ DEĞİLDİR'

Mudurnu Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarının uyuşturucu iğneyle bayıltılıp aracın kasasına fırlatıldığı görüntülerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Kurumumuzca, hiçbir vatandaşımızın sahipsiz hayvanlardan zarar görmemesi için tarafımıza gönderilen emir çerçevesinde hassasiyetle hareket edilmiştir. Hayvan toplama ve barınaklara teslim etme işlemleri hassasiyetle takip edilmektedir. Basına yansıyan görüntüler, kurumumuz tarafından tasvip edilmiş değildir ve ilgililer hakkında da mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler başlatılmış durumdadır. Siz değerli kamuoyunun hassasiyetinizin de son derece farkında olduğumuzu bilmenizi ister ve kurumumuzca sahipsiz hayvanlarımıza karşı hiçbir şekilde canlı varlığının hukukuna aykırı hareket edilmeden sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmaları, hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesinin öncelikli görevimiz olduğunu tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz."

