Müdür yardımcısına okulda veli saldırısı kamerada

ERZURUM'da, Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu, oğluyla ilgili şikayetleri iletmek üzere okula davet ettiği velinin saldırısına uğradı. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili Terzioğlu, veli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 22 Mart'ta, Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenci Emir G.'yle ilgili şikayet üzerine okula çağrılan veli F.G., müdür yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun odasına çıktı. Daha önce de birkaç kez okula çağrıldığı öğrenilen F.G., öğretmen ve yöneticilere tehdit ve hakaretler savurup, Terzioğlu'na, makam odasında saldırdı. Terzioğlu, öğretmen ve diğer görevlilerin araya girip okuldan çıkardığı F.G. hakkında şikayetçi oldu. F.G. hakkında soruşturma başlatıldı.