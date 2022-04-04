Mudanya ve Güzelyalı'da kurulan iftar çadırında oruçlar birlikte açılıyor

Ramazan ayının ilk iftarını vatandaşlarla birlikte Mudanya'da belediye önünde kurulan iftar çadırında yapan Başkan Hayri Türkyılmaz, huzur ve bereket ayı Ramazanın barışa, kardeşliğe, sevgi ve saygıya vesile olmasını diledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mudanya ve Güzelyalı Mahallesi'nde iki iftar çadırı kurduklarını ifade eden Başkan Türkyılmaz, "Mudanya'da Ramazan akşamlarına farklı bir anlam ve güzellik katmak üzere halkımızla bir araya gelerek, bu ayın ruhunu birlikte yaşayacağız. Ramazanlar paylaşmak, bölüşmek demektir. Bu güzel akşamlarda, Ramazan sofralarımızda bizlerle olan, kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Alın teri ile kazandığımız helal lokmaları halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

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