Mudanya Üniversitesi ilk akademik yılında 7 bölümle kapılarını açacak

Bursa Eğitim ve Kültür Vakfınca kurulan Mudanya Üniversitesi, 2022-2023 akademik yılında 7 bölümle kapılarını öğrencilere açacak.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, yaptığı açıklamada, 11 Ekim'de Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde psikoloji, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde endüstri mühendisliği, Sağlık Bilimleri Fakültesinde de hemşirelik, Meslek Yüksekokulunda birçok bölümle faaliyet göstereceklerini duyurdu.

7 bölümle öğretime başlayacaklarını belirten Bingöl, "Çocuklarımızın mutluluğu, sistemin yürümesi, bu fakültelerde iyi eğitim için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Hiçbir teknik eksiğimiz kalmadı. Laboratuvar, kütüphane, sınıflar ve altyapılarımız tamamlandı. Bir dünya üniversitesi olmak istiyoruz. Hem mimari hem altyapı hem de akademik olarak çok ciddi hazırlıklarımız oldu. Kısa süre içinde dünyanın bahsettiği bir üniversite olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Yurt dışında birçok üniversite ziyaretinde bulunduklarını aktaran Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ziyaretlerimizde Türk akademisyenlerle karşılaştık. Hepsi memleket hasreti çekiyor. İçlerinde Bursalılar da var. Yılda bir ay, üniversitemizde öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya gelmek istiyorlar. Biz o hasretlerinden istifade ederek onları buraya çekmeye çalışacağız. Bursa'ya değer katan herkese teşekkür ediyorum. Herkes bu üniversiteyi heyecanla bekliyor. 100'ün üzerinde protokol imzaladık. Bizimle bu yolu yürümek isteyen çok kişi var. Bu bir vakıf üniversitesidir. Biz bunu Bursalılara armağan ettik. Bizim olduğu kadar Bursalıların da üniversitesidir. Buraya maddi ve manevi olarak katkıda bulunmasını istiyoruz."

Bingöl, üniversitenin Çağrışan Mahallesi'nde 103 bin metrekare alanda yer alacağını ifade ederek, "Şu anda 30 bin metrekaresini yaptık. Şu anda 7 bin kişi kapasitemiz var. En az 350 ve üzerine belki bir o kadar da yabancı öğrenci alacağız. Öğrencilerimizin yüzde 20'sini de yüzde 100 burslu okutacağız. Buradaki kampüsü inşa etmek için bugünün rakamlarıyla 500 milyon lira harcadık." açıklamasında bulundu.