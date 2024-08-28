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Mudanya Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Cesedin, kaybolan 2 kişiden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Eğerce ile Esence mahalleleri arasındaki sahilde ceset gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen erkek cesedinin kimlik tespiti için otopsi yapılacağı belirtildi.

Cesedin, Yalova'nın Armutlu ilçesinde 25 Ağustos'ta kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu arada, kayıp 2 arkadaşı arama çalışması Armutlu ilçesi ile Mudanya'nın Trilye Mahallesi açıklarında 4'üncü gününde devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin de katıldığı arama tarama çalışmalarında dronlardan da yararlanılıyor.

Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), Armutlu ilçesinde 25 Ağustos'ta Dereağzı mevkisinden 2 kişilik kanoyla denize açılıp Bozburun mevkisine doğru ilerlemiş, Tavşantepe bölgesinde kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bahse konu kanoya ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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