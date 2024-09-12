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Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, ilçe yöneticileri, güvenlik güçleri, siyasi partiler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla tören yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kurtuluş Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla devam etti.

Program, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi.

Törene, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, Mudanya Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Halil Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel

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