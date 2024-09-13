Mudanya Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Doğa Yürüyüşü Düzenledi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Mudanya Kent Konseyi Spor Çalışma Grubuna bağlı doğa yürüyüşü grubunca 15 kilometrelik yürüyüş düzenlendi.

Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Başkanı Ersin Oğuz öncülüğündeki 25 kişilik grup, İskele Meydanı'ndan Mudanya Belediyesinin tahsis ettiği araçla Nilüfer ilçesi kırsal Atlas Mahallesi'ne ulaştı.

Harun Bayram rehberliğinde, öncü Metin I?ınkız ve artçı Ahmet Özdemir eşliğinde yürüyüşe başlayan grup, Kadriye Mahallesi Çeşme mevkisi, Dağyenice Göleti Yolu'nu takip ederek Atlas Mahallesi'ne döndü.

Yaklaşık 7 saat süren 15 kilometrelik parkuru tamamlayan doğaseverler, etkinliği eğlenerek ve spor yaparak tamamladı.

Grup lideri Ersin Oğuz, yaptığı açıklamada, doğa yürüyüşüne katkılarından dolayı Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan'a teşekkür etti.

Kısa süre içinde başka bir doğa yürüyüşü organize edeceklerini belirten Oğuz, şöyle konuştu:

"Yıllardır bu yürüyüş ekibi ile beraber yürüyoruz. Şu an 150'yi aşkın doğasever üyemiz var ve gün geçtikçe bu sayı çoğalıyor. Her yaşta ve branşta gruba katılım oluyor. Yürüyüşlerimiz ortalama ayda iki sefer düzenleniyor ve orta ile zor parkur yürüyüşleri yapıyoruz. Yürüyüş ekibimiz ile uyum içinde yürüyüşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yürüyüş sırasında doğada bulduğumuz çöp poşetleri, kırık cam şişeleri ve plastik malzemeleri toplayarak doğayı koruma adına çaba gösteriyoruz."