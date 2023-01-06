Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mudanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Mudanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Şükrüçavuş Mahallesi'nde Ş.K'ye ait eve operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar esrar ve 570 gram metamfetamin ile hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Mudanya Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title