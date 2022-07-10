Mudanya ilçesinde protokol üyeleri bayramlaştı
AA - Barış Yılmaz - Güncel
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Mudanya ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık tarafından bayramlaşma programı düzenledi.
Mudanya ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık tarafından bayramlaşma programı düzenledi.
Kaymakam Ayhan Terzi, Polis Lokali'nde düzenlenen programda protokol, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bayramlaştı.
Daha sonra Terzi ve beraberindeki bazı protokol üyeleri, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mudanya Devlet Hastanesini ziyaret edip, görevi başındaki personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.
AA / Barış Yılmaz - Güncel