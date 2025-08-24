Mudanya'da Zeytinlikte Yangın Çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir zeytinlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 4 dönüm alan zarar gördü ve yangının çıkış nedenine yönelik çalışma başlatıldı.

Halitpaşa Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda saat 11.00 sıralarından yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ve 911 Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında ilk belirlemelere göre 4 dönüm zeytin bahçesi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

