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Mudanya'da Zeytin İşçilerini Taşıyan Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Mudanya'da Zeytin İşçilerini Taşıyan Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü, 7 Yaralı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan bir kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay, Çınarlı köyünde gerçekleşti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attığı kazada 1 kişi öldü, kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çınarlı köyünde zeytin işçilerini taşıyan Emrah Balkancı'nın (24) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ATF 301 plakalı kamyonet takla attı.

İçerisinde 8 kişinin bulunduğu araç refüjdeki incir ağaçlarına çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, işçilerden Gülbeyaz Alak'ın (54) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 7 kişi ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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