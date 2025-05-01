Mudanya'da Yangın Çıkan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde ciddi hasar meydana geldi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Güzelyalı Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 EY 069 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. ???????
Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel