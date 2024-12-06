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Mudanya'da Yangın: 5 Evde Hasar Meydana Geldi

Mudanya'da Yangın: 5 Evde Hasar Meydana Geldi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında 5 ev zarar gördü. Şükrü Çavuş Mahallesi'nde tadilat sırasında çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

Şükrü Çavuş Mahallesi Nalbantoğlu Sokak'ta Fahrettin A'ya ait evin balkonunda yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 5 ev zarar gördü.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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