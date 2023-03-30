Mudanya'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Güncel Haberler
Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık suçundan arandığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık suçundan arandığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı A.S'nin (29) yakalanması çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından ???????adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel