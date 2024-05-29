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Mudanya'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı

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Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir adrese yapılan operasyonda, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. Mudanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri T.Y'nin evine operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark edip motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 824 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir adrese yapılan operasyonda, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri T.Y'nin evine operasyon düzenledi.

Polisin geldiğini fark edip motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, ekipler tarafından yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 824 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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