Mudanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 8.55 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte diğer uyuşturucu maddeler ve silah mermileri ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Halitpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.K.B'yi durdurdu.
K.K.B'nin üzerinde yapılan aramada 8,55 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Polis ekipleri, bu kişiyle bağlantısı olabileceği düşünülen E.T'nin evinde 3 gram Hint keneviri tohumu, C.Y'nin çantasında ise tabanca mermileri ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.