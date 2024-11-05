Mudanya'da Trafik Kazası: Yaya Yaralandı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, sokakta yürüyen yayaya çarptı. O anlar, kameraya yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ömerbey Mahallesi 2'nci Pınar Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, sokakta yürüyen yayaya çarptı. Yaya yaralanırken, sürücü çevredekilerin uyarısıyla aracı durdurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.