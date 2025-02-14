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Mudanya'da Trafik Denetimi: 17 Sürücüye 100 Bin Lira Ceza

Mudanya'da Trafik Denetimi: 17 Sürücüye 100 Bin Lira Ceza
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde hız sınırını aşan 17 sürücüye toplamda 100 bin lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan trafik denetiminde 17 sürücüye toplam 100 bin lira ceza uyguladı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı mevkiinde radar denetimi gerçekleştirdi.

Polis, hız sınırını aşan 17 sürücüye toplam 100 bin lira ceza uyguladı. Denetimlerde, sürücülere hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.a

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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