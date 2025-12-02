Mudanya'da Taşınabilir Ev Hırsızlığı: Şüpheli Gözaltına Alındı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişinin, değeri 1 milyon 200 bin lira olan taşınabilir evi çalmaktan gözaltına alındığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin 8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyerek belirlediği şüpheli, K.E., yakalandı ve taşınabilir ev sahibine teslim edildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde taşınabilir ev (tiny house) çaldığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Eğerce Mahallesi'nde M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev çalındı.
M.E'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.
8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi.
Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel