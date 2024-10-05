Mudanya'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Hançerli Mahallesi'ndeki bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının ihbar edilmesinin ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 5 araç ve 16 personel sevk edildi.

Alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.