Mudanya'da Tarihi Eser Kaçakçıları Suçüstü Yakalandı

Mudanya'da Tarihi Eser Kaçakçıları Suçüstü Yakalandı
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BURSA'nın Mudanya ilçesinde jandarma, tarihi eser satmak üzere gelen iki şüpheliyi yakalayarak, Antik Dönem'e ait 125 sikke ve 3 tarihi obje ele geçirdi.

BURSA'nın Mudanya ilçesine tarihi eser satmak için gelen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanırken, Antik Dönem'e ait 125 sikke ve 3 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mudanya'ya tarihi eser getirileceği yönünde istihbarat aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüphelilerin motosikletini Bademli Mahallesi girişinde durdurdu. T.Ö. (47) ve S.B. (46) isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; Antik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen 125 sikke ile 3 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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