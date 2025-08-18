Mudanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki sürücü Atahan A.'nın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Olay sonrası sürücünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Halitpaşa Mahallesi Yıldıztepe mevkisinde, seyir halinde olan Atahan A. (19) idaresindeki 34 JE 8109 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atahan A, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
