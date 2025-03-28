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Mudanya'da Protokol Üyelerinden Bayramlaşma

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Kaymakam, belediye başkanı ve güvenlik güçleri, bayram sonrası ziyaretlerde bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı.

Polis Lokali'ndeki programa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, Mudanya Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Halil Şimşek, siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaretlerde bulunarak görevli personelin bayramını kutladı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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