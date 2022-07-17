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Mudanya'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

AA - Barış Yılmaz - Güncel
Mudanya'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Mudanya ilçesinde skuterin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü, otomobile çarparak yaralandı.

Mudanya ilçesinde skuterin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü, otomobile çarparak yaralandı.

Eren Y'nin kullandığı elektrikli skuter, Halit Paşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde Buse Kaya kontrolündeki 26 AHD 865 plakalı motosiklete çarptı.

Kontrolünü kaybeden Kaya, Emir K. idaresindeki 16 AIK 259 plakalı araca çarpıp, savruldu.

Yaralanan Kaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Barış Yılmaz - Güncel

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