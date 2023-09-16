Mudanya'da Otomobil ve Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Mudanya'da çeşitli zamanlarda otomobil, oto aküsü ve motosiklet çalan 19 yaşındaki hırsız, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Mahkeme kararıyla tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

Mudanya'da çeşitli zamanlarda otomobil, oto aküsü ve motosiklet çalan 19 yaşında hırsı Mudanya Emniyeti Asayiş Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Mudanya'da 10 gün içerisinde otomobillere dadanan 19 yaşındaki E.A 3 adet otomobil, bir adet oto aküsü ve bir adet motosiklet çalındığı ihbarlarını değerlendiren Asayiş Büro ekipleri sıkı takip sonunda yakalanarak mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme kararıyla hırsız zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA