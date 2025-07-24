Mudanya'da Otomobil Limana Düştü, 2 Yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, liman sahasına düştü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Mudanya ilçesine bağlı Eşkel Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla birlikte sahil kenarına gelen sürücü A.E., otomobiliyle bir süre burada gezdi. Daha sonra bölgeden ayrılmak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince liman sahasına sürüklenip devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, hafif yaralanan sürücü ve arkadaşı sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,