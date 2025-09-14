Mudanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.