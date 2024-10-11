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Mudanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mudanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Aydınpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydınpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 16 araç ve 25 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel

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