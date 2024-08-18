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Mudanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü. Mudanya Belediye Başkanı vatandaşlara daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Göynüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce sevk edilen 29 personel, 8 arazöz ve 4 ilk müdahale aracıyla çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de çalışmaya destek verdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gazetecilere, bölgede yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi.

Çevreden geçen bir vatandaşın haber vermesi üzerine ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını belirten Dalgıç, "Çok ucuz atlattık. Çok büyüyebilirdi. Bugün rüzgarın az olması bu işin sadece 2 dönümlük bir alanda kalmasını sağladı." dedi.

Dalgıç, hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde orman yangınlarına sebebiyet vermemek için vatandaşlara daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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