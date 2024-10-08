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Mudanya'da 'Mübadil Öyküleri' Oyunu Sahnelendi

Mudanya'da 'Mübadil Öyküleri' Oyunu Sahnelendi
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Mudanya ilçesinde, Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Mübadil Öyküleri' oyunu, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Belediye Başkanı Dalgıç, oyunun ardından tarihteki fedakarlıklara değinerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, "Mübadil Öyküleri" oyunu sahnelendi.

Mütareke Meydanı'nda, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında Mudanya Kent Konseyi Tiyatro Topluluğunca sunulan oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Mehmet Tamer Uyar yönetmenliğindeki oyunu, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Mübadele sırasında yaşanan zorlukları, göç edenlerin umutları ve özlemlerini anlatan oyunun sonunda, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Oyunun ardından konuşan Belediye Başkanı Dalgıç, oyunun yönetmen ve oyuncularına teşekkür etti.

Yaşanan acı ve fedakarlıklara dikkati çeken Dalgıç, "Tarihimizde çok büyük dramlar, fedakarlıklar yaşanmış. Uğruna bu kadar dert çekilen olaylara daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Mudanya için atalarımız, büyük sıkıntılar çekip büyük acılara katlandılar. Kırgınlıklara, kavgalara son vermemiz, birbirimize daha çok sarılmamız, birlikteliğin tadını çıkarmamız lazım." dedi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel

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