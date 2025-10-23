Mudanya'da Motosiklet Kazası: Önlemler Talep Ediliyor

'ARAÇLARI DURDURDUK'

Mudanya'da motosikletin çarptığı A.K.'ye, başka araçların çarpmaması için, yolun ortasına geçip trafiği durduran Tamer Hasırcıoğlu, kaza anını anlattı. Hasırcıoğlu, "Biz arkadaşımın dükkanına ziyarete gelmiştik. İçerideyken 'güm' diye bir ses duydum. Sonra dışarı çıktım baktım, amca yerde yatıyor. Ben bayıldı sandım. Hemen araçları durdurdum. Sonra kurye çarptı, kaçtı gitti dediler. Panik olduk. Araçları durdurduk üstünden geçmesin diye. Sona ambulansı çağırdık. Baya üzüldük. Kendi amcamız, babamız, dedemiz de olabilirdi. Sonra ambulans geldi. Durumu ağır dediler" diye konuştu.

'BU HAFTA 2 KAZA OLDU'

Esnaf Zülküf Üzer ise bölge için önlem alınmasını isteyerek, "Bu bölgede sürekli kazalar meydana geliyor. Yetkili mercilerden ricamız, güvenlik önlemlerinin artırılması. Kasislerin artırılmasını, mobese kameralarının yerleştirilmesini rica ediyoruz, Mudanya genelinde. Sürekli kaza oluyor, bu güzergahta. Bu hafta 2 tane kaza oldu bu güzergahta" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kazanın olduğu yaya geçidinde bazı yayaların kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçtikleri görüldü.

Özgül ATABEY/MUDANYA, (Bursa),