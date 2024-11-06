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Mudanya'da Kullanılmayan Apartmanda Yangın Çıktı

Mudanya'da Kullanılmayan Apartmanda Yangın Çıktı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 10 yıldır boş durumdaki Karakaş Apartmanı'nın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde boş durumdaki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzelyalı Burgaz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Merdiven Sokağı'nda yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan 3 katlı Karakaş Apartmanı'nın teras katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tamamı ahşap olan teras kattaki yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Mudanya İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Teras ve üçüncü katta etkili olan alevler, uzun uğraşlar sonucu yan binaya sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

İtfaiye ve polis ekiplerince yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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