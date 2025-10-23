Haberler

Mudanya'da Kırmızı Işıkta Geçen Yaya Motosikletin Çarpmasıyla Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen 64 yaşındaki A.K.'ye motosiklet çarptı. Diğer sürücüler yaralıyı görmezden gelip yollarına devam etti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen A.K.'ye (64) motosiklet çarptı. Diğer sürücüler yere düşen yayanın yanından araçlarıyla geçip, yolarına devam ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Mudanya- Bursa yolunda meydana geldi. Motokurye C.Ç.'nin (22) kullandığı motosiklet, yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.K.'ye çarptı. Yaya, çarpmanın etkisiyle savrulup yere düştü. Bu sırada diğer sürücüler araçlarıyla yerde yaralı halde yatan A.K.'nin yanından geçip, yollarına devam etti. Çevredeki esnaf, trafiği durdurup yaralının yardımına koştu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. A.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K. buradan da Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

C.Ç. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
