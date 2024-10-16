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Mudanya'da Kendiliğinden Hareket Eden Mikrobüs Devrildi

Mudanya'da Kendiliğinden Hareket Eden Mikrobüs Devrildi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir mikrobüs, sürcüsünün durup inmesinin ardından kendiliğinden hareket ederek devrildi. Olay sonrasında yol trafiğe açıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sürücüsü durdurup indikten sonra kendiliğinden hareket eden toplu taşıma aracı kayarak devrildi.

GY2 hattında çalışan Ümit D. yönetimindeki 16 TBL 48 plakalı mikrobüsün yolcuları, Güzelyalı Burgaz Mahallesi Ferah Sokağı'ndaki yol çalışması nedeniyle güzergah dubalarla kapatıldığı için araçtan inmek zorunda kaldı.

Bu sırada, sürücü el frenini çekip kapanan yola bakmak için indi. Kısa süre sonra kendiliğinden hareket eden mikrobüs, yokuş aşağı geri geri gitmeye başladı. Bariyere çarpan araç, yana devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Devrilen mikrobüs çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel

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