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Mudanya'da Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Mudanya'da Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 59 yaşındaki R.O., 3 gündür süren arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Ekipler, sahilde ve denizde kayıp kişiyi bulmak için yoğun çaba harcıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi, 3 gündür ekiplerce aranıyor.

R.O'nun (59) yakınlarının 22 Aralık'ta polise ihbarda bulunmasının ardından çalışma başlatan ekipler, ilçe merkezi sahilinde bu kişinin mont, cep telefonu ve nüfus cüzdanını buldu.

Sahilde ve denizde süren arama çalışmasına, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı DEGAK Özel Tim 11 Komutanlığı ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birimine bağlı ekipler katılıyor.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, kayıp kişiye ulaşılması için dalgıçlarla denizde, köpekli arama timleriyle de sahilde devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Şu ana kadar R.O'ya ait başka herhangi bir ize rastlanamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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