Mudanya'da Kayıp 80 Yaşındaki Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Abi için jandarma ve arama-kurtarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Evciler Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Abi'den dünden beri haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.
Bölgeye sevk edilen jandarma ile arama-kurtarma ekipleri, Abi'nin bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel