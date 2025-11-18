Mudanya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 30 Bin Makaron Ele Geçirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 30 bin 585'i dolu, 39 bin 585 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette kaçak tütün ürünleri olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı.

Aramalarda, 30 bin 585'i dolu 39 bin 585 makaron, 6 kilogram nargile tütünü, 147 puro, 6 elektronik sigara ile 2 pipo tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.