Mudanya'da freni boşalan kamyonet kaza yaptı: 2 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde freni boşalan demir profil yüklü kamyonet, otomobil ve motosiklete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yokuş aşağı inerken freni boşaldığı öne sürülen demir profil yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ile motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Nazif S. (78) ile devrilen kamyonetten fırlayan demirlerin çarptığı yaya Saliha Y. (61) yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inerken freninin boşaldığı öne sürülen Yusuf D. (38) yönetimindeki 16 AC 5009 plakalı demir profil yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Yusuf G.'nin (41) kullandığı 16 BDJ 709 plakalı otomobil ile Nazif S. idaresindeki 16 AYM 575 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Nazif S. ile devrilen kamyonetten fırlayan demirlerin çarptığı yaya Saliha Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, araçların ve yola savrulan demirlerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.