Mudanya'da Filistin'e Destek İçin Tekne Gösterisi

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Filistin bayrağı taşıyan yaklaşık 10 tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştıran Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için denize açıldı.

Bursa'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde ve AK Parti İl ile İlçe Başkanlıklarının destekleriyle Mudanya Güzelyalı Mahallesi'nden yaklaşık 10 tekne, Türk ve Filistin bayraklarıyla "Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız" sloganı eşliğinde Marmara Denizi'ne açıldı. Düzenlenen etkinliğe AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Osman Mesten ve Mustafa Yavuz AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'HAKLI BİR DAVANIN ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ'

Etkinlikte konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Sumud Filosu'nun cesur yolculuğu bizim yolculuğumuzdur. Onlar dünyaya insanlık dersi verdiler. Silah taşımadılar, kin taşımadılar. Sadece ekmek, ilaç ve merhamet taşıdılar ama karşılarında yine zalimi buldular. Gözaltılar ile baskılarla, tehditlerle susturulmak istendiler. Oysa zalimler de çok iyi biliyor ki, haklı bir davanın önünde hiçbir şey duramaz." dedi. Konuşmaların ardından, denizciler Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen tekneleriyle denize açılarak Marmara'da tur attı. Sahile gelen vatandaşlar da deniz araçlarını sloganlar ve alkışlarla destekledi.

Haber-kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),