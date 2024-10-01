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Mudanya'da Feci Kaza: Eski Belediye Başkanının Oğlu Ağır Yaralandı

Mudanya'da Feci Kaza: Eski Belediye Başkanının Oğlu Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde aniden yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapan Uğur Demirhisar, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Eski Mudanya Belediye Başkanı Erol Demirhisar'ın oğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe ve kaldırıma çarpıp, savrulan otomobilin sürücüsü, eski Mudanya Belediye Başkanı Erol Demirhisar'ın oğlu Uğur Demirhisar (44), ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Yolu'nda meydana geldi. 16 BJC 275 plakalı otomobili ile Bursa istikametine seyreden eski Mudanya Belediye Başkanı Erol Demirhisar'ın oğlu Uğur Demirhisar, iddiaya göre yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Demirhisar'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce köpeğe ardından da üst geçidin bulunduğu kaldırıma çarpıp, savruldu. Çarpmanın şiddetiyle sağ arka tekerleği fırlayan otomobil, yaklaşık 100 metre sonra durdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uğur Demirhisar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Demirhisar'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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