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Mudanya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mudanya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücünün kontrolündeki araç 3 diğer araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü Yiğit Şahin (17) idaresindeki 16 DE 157 plakalı araç, sürücüsü öğrenilemeyen 16 BDJ 21 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulup refüjü aşan Yiğit Şahin'in kullandığı araç, karşı yönden gelen, içerisinde anne Saadet Hülya A. ile kızı Esin Ece P'nin bulunduğu 38 RA 762 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Çarpmanın şiddetiyle Yiğit Şahin, yanındaki Egemen U, karşı yönden gelen araçtaki anne Saadet Hülya A. ile kızı Esin Ece P. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Yiğit Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Egemen U. ile Saadet Hülya A'nın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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